الملحقون الدبلوماسيون الجدد يؤدون اليمين القانونية

الوكيل الاخباري - أدى الملحقون الدبلوماسيون الجدد الذين تم تعيينهم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وحسب نظام السلك الدبلوماسي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، اليمين القانونية أمام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



وسيلتحق الملحقون الدبلوماسيون الجدد بدورة تدريبية، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، في المعهد الدبلوماسي الأردني ولمدة ستة أشهر، حول مبادئ الدبلوماسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والشؤون القنصلية.

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