وزير الداخلية يهيب بالمواطنين : هذا الامر يعرض حياتكم للخطر

الوكيل الاخباري -قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية.



وأكد الفراية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة.



وأهاب بالمواطنين الالتزام بما يصدر من تعليمات ناظمة لممارسة الحق في التعبير، مع التقدير لمشاعرهم الوطنية والغضب تجاه ما يحدث في غزة، من تدمير ممنهج وقصف للمدنيين.

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