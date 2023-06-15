وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الشباب محمد النابلسي قاعة المساحة الرقمية في مركز شابات الطيبة في لواء البترا اليوم الخميس التي استحدثتها وزارة الشباب بالشراكة مع شركة "pwc"، بحضور مدير الشركة ميشيل أورفلي، ونواب المحافظة ، وأبناء المجتمع المحلي.



وقال النابلسي، إن توفير البيئة الرقمية الداعمة للشباب؛ تعد من مرتكزات خطة تفعيل المراكز الشبابية التي تنفذها وزارة الشباب استجابة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والتي تتضمن تهيئة البنى التحتية وتوفير مساحات شبابية داعمة، وتطوير البرامج الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب.



وشارك النابلسي والحضور شابات المركز في جلسة حوارية، أكد خلالها أن الشباب هم محور العملية الشبابية ولهم الدور الأكبر في اختيار البرامج والفعاليات التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

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