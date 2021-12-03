وزير الصحة والسفير الروماني يبحثان اجراءات الحد من انتشار كورونا

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال لقائه السفير الروماني جورج مايور، أهم التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي، والإجراءات الوقاية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومخاطره على المواطنين.

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وذكرت الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير والسفير الروماني، أكدا خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس نادي خريجي الجامعات الرومانية الدكتور بسام الشلول، على ضرورة التصدي لهذه الجائحة من خلال تكثيف حملات التوعية وتنفيذ بنود البروتوكول الصحي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.



كما بحث الطرفان جملة من المواضيع الطبية المتعلقة بتبادل الخبرات وابتعاث أطباء للتدريب إلى رومانيا.