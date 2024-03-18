وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025 ) لقطاعي الطاقة والتعدين.

اضافة اعلان



واطلع الخرابشة، خلال اجتماع عقد أمس، على سير الإجراءات وأنشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر آذار لعام 2024، ومراحل تقدم العمل وفقا للجدول الزمني المقرر.



ووجه جميع ضباط ارتباط الجهات المعنية بمتابعة المبادرات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مبادرة.



يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة بلغ 50 مبادرة، وقطاع التعدين 18مبادرة.