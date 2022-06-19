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الأحد، 19-06-2022 03:25 م

وزير الطاقة يوعز بتعميم رؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - اوعز وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بتعميم (رؤية التحديث الاقتصادي) على موظفي الوزارة للاطلاع وتقديم الاقتراحات لتنفيذ المبادرات بطرق ابتكارية، ووضع خطط تنفيذية تتضمن إجراءات واضحة ومحددة ومؤشرات أداء بهدف المتابعة والتقييم.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الخرابشة مع لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة التي تضم أمين عام الوزارة ومدراء الوحدات التنظيمية تم خلاله استعراض المبادرات الخاصة بقطاع التعدين وقطاع الطاقة ومناقشة (رؤية التحديث الاقتصادي) والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تنفيذ المبادرات الخاصة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية.


واشار الوزير الخرابشة الى اجتماعات مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ومع المعنيين ستتم لمناقشة المبادرات والية تنفيذها لضمان العمل التشاركي بين الجهات المعنية.


وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية.


وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي رؤية قطاع الطاقة المتمثلة في تحقيق امن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


 




 

 


 

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