وزير المالية يشارك في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية

الوكيل الاخباري - شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص". حيث دعي العسعس لإلقاء كلمة حول الدروس المستفادة من نجاح التجربة الأردنية في إدارة المخاطر المالية.



ويتم تنظيم وإطلاق المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

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