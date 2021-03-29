وزير المياه: 48% نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري-

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قال وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، إن تحلية مياه البحر الأحمر هو الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفعة وتصل إلى مليارات الدولارات، مشيرا إلى نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48%.جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، لبحث واقع قطاع المياه إداريًا وفنيًا.وبلغت نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة نحو 48%، وفي بعض المحافظات 60%، وفي عمّان 38%، على ما أكد النجار الذي بين أن "التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30%".وتحدث عن "تحدٍ كبير فيما يتعلق بالتعدي على المياه الجوفية، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 800 بئر مخالف من أصل نحو 3 آلاف بئر بعضها مرخص، والآخر غير مرخص، ما يُعقد آليات احتساب كميات المياه".