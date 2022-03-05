وصول عدد المغادرين الأردنيين وعائلاتهم من أوكرانيا إلى 810 ومعظم الأردنيين غادروا خاركيف

الوكيل الاخباري - لم يتمكن أي أردني أو من جنسيات أخرى من مغادرة مدينة سومي الأوكرانية الحدودية مع روسيا، فيما تبقى عدد "قليل" من الأردنيين وأفراد عائلاتهم في مدينة خاركيف، فيما وصل عدد الأردنيين المغادرين مع أفراد عائلاتهم نحو دول غرب أوكرانيا إلى 810، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، لـ "المملكة"، إن عدد الأردنيين المغادرين مع أفراد عائلاتهم نحو دول غرب أوكرانيا وصل إلى 810، وبقي في مدينة سومي 145 أردنيا مع أفراد عائلاتهم، التي لم يتمكن أحد من مغادرتها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.



وبشأن مدينة خاركيف، أوضح أبو الفول أن معظم الأردنيين المقيمين في تلك المدينة غادروها، لا يزال عدد قليل من الأردنيين وأفراد عائلاتهم في المدينة، وآخرون على الطريق وعلى المعابر.



وأكد أبو الفول متابعة الوزارة لكيفية خروج المقيمين في سومي مع المنظمات الدولية من خلال القنوات الدبلوماسية.

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