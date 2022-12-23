وفاة المواطن سيف عوض الذي تكفل الملك بعلاجه على نفقته الخاصة

الوكيل الإخباري - أعلنت هبة عوض، اليوم الجمعة، عن وفاة والدها المواطن سيف عوض (65 عاما) إثر معاناته من مرض سرطان الدم "اللوكيميا".

اضافة اعلان

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تكفل خلال الفترة الماضية بعلاج المواطن سيف عوض على نفقته الخاصة بعد مناشدة ابنته نعيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل نحو أسبوعين جرى نقل المواطن إلى مركز الأورام العسكري في مدينة الحسين الطبية.

وتاليا ما نشرته ابنته هبة:

بقلب يعتصره الحزن انعى والدي وحبيبي وصديقي الحاج ابو انس

الذي انتقل الى الرفيق الاعلى صباح اليوم

لله ما أخد ولله ما أعطى

اللهم اغفر له وارحمه واحسن مثواه واكرم نزله

اللهم امين يا رب أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفوًا وغفراناً، اللهم إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.