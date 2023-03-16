وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

الوكيل الاخباري - زار وفد بحريني برئاسة محافظ مدينة المنامة البحرينية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة اليوم الخميس، مركز التحكم المروري بغرفة طوارئ تلاع العلي التابعة لأمانة عمان الكبرى.



وقال أمين عمان بالإنابة محمد القيسي لدى استقباله الوفد بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي وعدد من المديرين، إن أمانة عمان تربطها مع العاصمة البحرينية المنامة الشقيقة، علاقة محبة وأخوة، وتعاون في مختلف المجالات.



وأضاف، إن الأمانة بصدد التوسع في مشروع عمان "سمارت سيتي"، للوصول إلى مدينة ذكية وإنشاء مركز تحكم يراقب جميع شوارع عمان الرئيسية والفرعية والتحكم بالازدحامات المرورية.

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