الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

كلية الحجاوي تعقد ورشة عن هندسة الزلازل

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الخميس، 16-03-2023 08:37 م

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

32023113110484096356


الوكيل الاخباري - زار وفد بحريني برئاسة محافظ مدينة المنامة البحرينية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة اليوم الخميس، مركز التحكم المروري بغرفة طوارئ تلاع العلي التابعة لأمانة عمان الكبرى.

وقال أمين عمان بالإنابة محمد القيسي لدى استقباله الوفد بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي وعدد من المديرين، إن أمانة عمان تربطها مع العاصمة البحرينية المنامة الشقيقة، علاقة محبة وأخوة، وتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف، إن الأمانة بصدد التوسع في مشروع عمان "سمارت سيتي"، للوصول إلى مدينة ذكية وإنشاء مركز تحكم يراقب جميع شوارع عمان الرئيسية والفرعية والتحكم بالازدحامات المرورية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023818415939491288

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

e

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

ee

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

وزارة الخارجية

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

t

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

أخبار متعلقة
120229224054721321328

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

1202330105953318539385

الأمانة: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

64345957_337040040300490_149014341306286080_n

الأمانة تعلن تشغيل مسارات جديدة لباص عمان اعتبارا من الأحد المقبل

طرق_تدوير_النفايات

الأمانة تطلق مشروع الفرز من المصدر في المؤسسات الحكومية

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n (1)

أمانة عمان تنظم فعالية المشي احتفالا بيوم المدينة السبت المقبل