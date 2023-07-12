وفد عراقي يطلع على التجربة الاردنية في ادارة جودة المياه

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات زيارة الوفد العراقي للاطلاع على التجربة الاردنية المائية بتنظيم من التعاون الالماني GIZ العراق، قام وفد عراقي بزيارة مركز تدريب المياه والمختبرات النوعية برئاسة مدير التعاون الألماني / العراق كريستيان كروف هادن ،وذلك للاطلاع على التجربة الأردنية في إدارة المياه وفي مجال التدريب ونقل الخبرات إضافة الى الاطلاع الى البرامج التدريبية التي يمكن التعاون بين الجانبين وخاصة في المجال الفني والتقني، حيث أبدى الوفد اهتمامه بالخدمات والخبرات التي يتمتع بها مركز التدريب بجميع مرافقه وأقسامه وبرامجه حيث يتميز مركز التدريب بوجود أحدث المعدات والأدوات التقنية على المستوى الإقليمي .

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وزار الوفد شؤون المختبرات والنوعية للاطلاع على التجربة الاردنية في ادارة جودة المياه في مبناها في وادي السير، حيث قامت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية بعمل عرض موجز يبين كافة الاجراءات المتبعة في سلطة المياه للحفاظ على جودة نوعية المياه وكذلك تم عقد جولة استطلاعية على مرافق مبنى المختبرات متضمنا الاقسام والاجهزة التحليلة.



وبينت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية ان سلطة المياه والشركات الثلاث التابعة لها تطبق أعلى المعايير الرقابية على المصادر والانظمة المائية من خلال تطبيق برامج رقابية صممت للتوافق مع القاعدة الفنية الاردنية المياه – مياه الشرب رقم 286/2015 وتطبيق خطط مأمونية المصادر ومعايير حماية المساقط المائية، وكذلك تعمل على مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والمسطحات المائية الرئيسية للحفاظ على البيئة والانسان، وأضافت بان شؤون المختبرات والنوعية تحرص على تطبيق هذه البرامج واجراء الفحوصات المخبرية وتصدير النتائج وتدقيق اجراءات العمل وفق متطلبات المواصفة العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة مواصفة الايزو(ISO/IEC 17025:2017).

