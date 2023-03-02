وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

الوكيل الاخباري - اطلع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة مديرة الوكالة شارلي كارلين، اليوم الخميس، على مشاريع شركة مياه اليرموك، التي تنفذها وتمولها الوكالة من خلال مشروع "الفارة" بمناطق في إربد.



وعرض رئيس هيئة مديري الشركة الدكتور حسين الصعوب خلال اللقاء، بحضور مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة، لخطة العمل المستقبلية للمشاريع التي تهدف إلى تحسين التزويد المائي وتقليل فاقد المياه في العديد من المناطق التابعة للشركة في محافظات الشمال.

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