الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة استدانت 800 مليون دينار خلال شهرين

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان

توضيح حول سعر القطايف في رمضان المقبل

ولي العهد يشارك بمسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية - فيديو

الخميس، 02-03-2023 06:33 م

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

w


الوكيل الاخباري - اطلع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة مديرة الوكالة شارلي كارلين، اليوم الخميس، على مشاريع شركة مياه اليرموك، التي تنفذها وتمولها الوكالة من خلال مشروع "الفارة" بمناطق في إربد.

وعرض رئيس هيئة مديري الشركة الدكتور حسين الصعوب خلال اللقاء، بحضور مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة، لخطة العمل المستقبلية للمشاريع التي تهدف إلى تحسين التزويد المائي وتقليل فاقد المياه في العديد من المناطق التابعة للشركة في محافظات الشمال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

10202226234819598223731

كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

2202315191651491008738

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

296129

اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان