وفد موريتاني يطلع على التجربة الأردنية بقطاع العدالة

الوكيل الاخباري - التقى الأمين العام لوزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، اليوم الاثنين، وفدا موريتانيا، برئاسة الأمين العام لوزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد عيدة.



واستعرض اللوزي التجربة الأردنية في مجالات قانونية عدة، والتطور الذي تم في قطاع العدالة، ودور وزارة العدل في قطاع العدالة وأبرز محاور استراتيجية قطاع العدالة ومن بينها الخدمات الإلكترونية، والمحاكمة عن بُعد، والسوار الإلكتروني.



وبين دور الوزارة بتعزيز سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات.



وأطلع اللوزي، الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي للوزارة، وأبرز المهام التي تقوم بها مديرياتها.

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