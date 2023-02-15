هام من ديوان الخدمة للمتقدمين على وظيفة طابع بوزارة العدل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة المهندس مبارك الخلايلة، اليوم الأربعاء، الرابط الإلكتروني: (http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/)، والذي يتيح للمتقدمين على وظيفة طابع في وزارة العدل، من تدقيق بياناتهم، والاطلاع على نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها، خلال الفترة 15 إلى 18 شباط الحالي.

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وقال الديوان أن ذلك يأتي ذلك تبعا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) المنشور في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني بتاريخ 5 كانون الأول من عام 2022، والذي تراعى فيه مؤهلات المتقدمين العلمية، والدورات التدريبية، وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة وفقا لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وبين أن بإمكان المتقدمين على الوظيفة إرسال ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم إن وجدت من خلال الرابط الإلكتروني المدرج على شاشة البيانات، وأنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات بعد انتهاء هذه المدة، ليتمكن ديوان الخدمة المدنية من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف.



وأضاف أن الديوان مستمر بالتنسيق مع وزارة العدل على استكمال إجراءات فرز وتدقيق طلبات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة الأخرى في وزارة العدل (مراسل - خازن- محضر - كهربائي تمديدات - ميكانيكي تكييف وتبريد - إلكتروني مقاسم - ميكانيكي بنزين- مأمور مقسم)، حيث بلغ عدد المتقدمين على إعلان وظائف الفئة الثالثة لوزارة العدل 5348 متقدماً منهم 957 على وظيفة طابع.



وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، أشار الخلايلة إلى أن الديوان سيقوم بعقد امتحان تنافسي للمتقدمين على وظيفة طابع وفقا لأحقيتهم التنافسية بواقع 6 مرشحين أو العدد المتوفر لكل وظيفة.