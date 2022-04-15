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الجمعة، 15-04-2022 11:53 م

وقفات احتجاجية بالمملكة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - نددت وقفات احتجاجية انطلقت اليوم الجمعة، في عمان والعديد من محافظات المملكة، بالاعتداءات والاقتحامات التي قامت وتقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

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وطالب مئات المشاركين بوحدة الصف العربي لإيقاف القتل بدم بارد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الصمت الدولي، إلى جانب استفزاز مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك باقتحام المقدسات والإساءة للمصلين والتعدي عليهم بأبشع الطرق.


ودعا المحتجون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزّل، هاتفين للأقصى وللشهداء وللمرابطين بالقدس والمدافعين عن الكرامة العربية في القدس وجنين، مستنكرين اقتحامات بيوت الصائمين واطلاق الرصاص على الفلسطينيين دون أي اعتبار للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

 




 

 


 

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