وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وقف العمل بقرار تحديد سقوف سعرية لثمار (البندورة والكوسا والخيار والزهرة) اليوم الخميس.

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وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أصدر قرارا بتحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار على النحو التالي: (البندورة بـسعر 60 قرشاً، الخيار/ الكوسا/ الزهرة والباذنجان العجمي بسعر 50 قرشاً، وذلك للكيلو).



وأصبح القرار ساري المفعول اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6/4/2022؛ وذلك بسبب الارتفاع غير المبرر لهذه الأصناف في السوق المحلي.



وبحسب القرار، سيتم متابعة فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الالتزام بهذه السقوف السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، للتكرم بالاطلاع والتقيّد بما جاء فيه للأهمية.



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