الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 10:45 ص

وقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك، عن وقف التزويد المائي عن مناطق في المفرق، اليوم الثلاثاء ، إثر تعرض خط ناقل للكسر .

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وقالت الشركة إن خط "16 انش" الناقل من محطة الزعتري باتجاه المفرق تعرض للكسر مساء أمس، فيما تواصل كوادر فنية من الشركة عملية إصلاحه.


وبينت أن المناطق التي ستتأثر بوقف التزويد المائي هي : جامعة آل البيت، وقاعدة سلاح الجو ، وأجزاء من المنطقة العسكرية والمستشفيات، و بلدة الباعج.

 

وأكدت أنه سيتم استئناف التزويد المائي حسب البرنامج المعتاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخط الناقل .

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