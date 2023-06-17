لقاء حواري في البترا حول البيئة الآمنة للنساء الحرفيات

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الجوهرة الخيرية بالتعاون مع جمعية أرامل وادي موسى، اليوم السبت، في البترا، لقاء حواريا حول سبل توفير البيئة الآمنة لحماية النساء الحرفيات في سوق العمل.



وقالت رئيسة الجمعية، جميلة الجازي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن الجلسة تأتي ضمن أنشطة برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية" والممول من جمعية النساء العربيات بالتعاون مع السفارة الهولندية، لافتة إلى أن اللقاء هدف إلى رفع الوعي لدى ممثلي القطاعين العام والخاص والأهلي وفئات النساء العاملات في مجال الحرف اليدوية والإنتاج المنزلي بلواء البترا؛ بأهمية توفير بيئات آمنة وصديقة للنساء الحرفيات وتمكينهن من الفرص المتاحة، إلى جانب التعريف بأبرز أشكال العنف الاقتصادي الذي تعاني منه الحرفيات في سوق العمل.

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