صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

الوكيل الاخباري - سلمت جمعية صندوق حياة للتعليم عدداً من طلبة جامعة آل البيت منحاً دراسية للفصل الدراسي الأول برعاية رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور بسام المحاسنة وحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور صايل السرحان ومسؤول شؤون الطلبة في جمعية صندوق حياة للتعليم خليل القطب.



وتغطي المنحة المقدمة الرسوم الدراسية للفصل الأول المقبل لـ 15 طالباً متفوقاً من دول ماليزيا والسنغال، ويأتي تقديم هذه المنح ضمن اتفاقية مسبقة موقعة بين الجامعة وصندوق حياة للتعليم وفي إطار التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي.

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