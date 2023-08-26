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السبت، 26-08-2023 03:21 م

100 ألف يتابعون أمسيات صيف الأردن بإربد

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الوكيل الاخباري - تابع فعاليات صيف الأردن التي أقيمت في إربد واحتضنتها مدينة الحسن الرياضية، أكثر من 100 ألف شخص استمتعوا بأجواء الفرح والترفيه التي وفرتها الفعاليات على مدى 8 أمسيات.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن صيف الأردن في إربد حقق نجاحات متميزة على أكثر من صعيد في مقدمتها عدد الحضور الكبير وتنوع الفقرات التي اختيرت بعناية لتلائم مختلف شرائح المجتمع .

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