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الخميس، 27-07-2023 09:18 م

بحث تبادل الخبرات بقطاع التعليم العالي بين المملكة المتحدة والأردن

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الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ضمن فريق عمل أكاديمي مؤخراً هيئة الاعتماد الاسكتلندية، حيث جرى بحث تعزيز تبادل الخبرات العلمية والممارسات الفضلى بقطاع التعليم العالي بين المملكة المتحدة والأردن.

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وتأتي الزيارة بدعم وتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروعه نحو الشراكات العالمية والتي تندرج ضمن شراكة هيئة الاعتماد والمجلس الثقافي البريطاني من أجل تعزيز تطوير جودة التعليم العالي في الأردن.


والتقى الدكتور الصرايرة خلال الزيارة رئيسة هيئة الاعتماد والجودة في اسكتلندا وويلز وشمال ايرلندا(QQA) البروفيسورة كاثرين أولين، حيث جرى استعراض تجارب هيئتي الاعتماد الأردنية والاسكتلندية في مجال اعتماد وجودة مؤسسات التعليم العالي والإطار الوطني للمؤهلات والتعليم عبر الأنترنت ودوره في تحسين فرص المعرفة والتغيير الحقيقي في حياة طالبي العلم والمؤسسات التعليمية على اختلافها.


وتحدث الدكتور ظافر الصرايرة عن تجربة الجامعات الأردنية في ملف الإطار الوطني الأردني للمؤهلات والتعليم عن بعد والآلية التي اعتمدتها هيئة الاعتماد في تنظيم وتطوير عملية التعليم عن بعد ، ومدى فعالية هذه الطريقة من حيث الإيجابيات والسلبيات.


كما قام الدكتور ظافر الصرايرة خلال الزيارة بلقاء رئيس المهن والتوظيف ومسؤولي الجودة في جامعة أدنبرة ونائب الرئيس للجودة الأكاديمية وشؤون الطلاب في جامعة ستراثكلايد وتم خلال لقائه الحديث عن أهمية المواءمة بين معرفة ومهارات خريجي الجامعات وسوق العمل المحلي، وأهمية توجيه الطالب الجامعي لمرحلة ما بعد الشهادة الجامعية.


وضم الوفد الأكاديمي، نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد العنبر، ورئيس هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتعلم الإلكتروني وضمان الجودة في جامعة مؤتة الدكتور محمد داود المجالي، ومساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الحسين التقنية الدكتور موسى حبيب.

 




 

 


 

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