110 آلاف زائر للبترا منذ بداية الشهر الحالي منهم 26 ألفا خلال عيد الفطر

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الثلاثاء، إن 110 آلاف سائح زاروا البترا منذ بداية شهر نيسان الحالي منهم 26 ألفا خلال عطلة عيد الفطر.



وأضاف، إن المدينة الأثرية استضافت الأسبوع الحالي، مهرجان الإضاءة ثلاثية الأبعاد منذ بداية عطلة عيد الفطر، والذي يعد تجربة فريدة من نوعها لمنطقة السيق والخزنة داخل المحمية الأثرية، حيث يستمر حتى الثالث من أيار، موضحا أن المهرجان سيتم إطلاقه مجددا العام المقبل.



وأشار إلى أن المهرجان المقبل سيشهد تركيزا على سردية لأحداث تخص تاريخ المدينة الأثرية في الأردن وفي عهد الأنباط.

اضافة اعلان

وأكد الفرجات أن عددا من المشاريع سترى النور خلال الفترة المقبلة؛ منها مشروعا البالون الثابت، والعبّارة الهوائية، موضحا أن السلطة تركز على الاحتفاليات التي تسهم في تقديم منتج سياحي مناسب ومختلف للسياح في الموقع الأثري.



وبين أن السلطة تعمل على إطالة فترة إقامة السائح في البترا ودعم إضافة الغرف الفندقية.



وارتفع أعداد السياح داخل الموقع الأثري في البترا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، فيما سجل عدد زوار الموقع في شهر آذار "رقما قياسيا"، حيث دخل الموقع الأثري خلاله 143962 زائرا؛ منهم 131116 أجنبيا.



وبحسب الفرجات، تطلق السلطة القرية التراثية العام الحالي من خلال عرض "سمفونية المملكة"، يتزامن إطلاقها بمناسبة عيد الاستقلال في 25 أيار، حيث ينفذها الموسيقار هيثم سكرية من الجامعة الأردنية.



وفي اليوم الذي يليه، تستضيف المدينة الوردية ضمن فعاليات الفنان السعودي محمد عبده، وعددا من الفنانين المحليين والعرب والعالميين، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات إقبالا كبيرا من الأردنيين وزوار المدينة الأثرية، وفق الفرجات.