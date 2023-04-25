الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

"رقم قياسي" لزوار العقبة في عيد الفطر مقارنة بالمواسم السابقة بواقع 120 ألف زائر

توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" في تركيا

الأردن يعزي مصر بوفاة مساعد الملحق الإداري في الخرطوم

توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

13 ألف زائر لآثار جرش في العيد

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام في الأردن الثلاثاء

وفاة فتاة دهساً في كوريدور عبدون

الثلاثاء، 25-04-2023 08:53 ص

110 آلاف زائر للبترا منذ بداية الشهر الحالي منهم 26 ألفا خلال عيد الفطر

644763824dc9e


الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الثلاثاء، إن 110 آلاف سائح زاروا البترا منذ بداية شهر نيسان الحالي منهم 26 ألفا خلال عطلة عيد الفطر.

وأضاف، إن المدينة الأثرية استضافت الأسبوع الحالي، مهرجان الإضاءة ثلاثية الأبعاد منذ بداية عطلة عيد الفطر، والذي يعد تجربة فريدة من نوعها لمنطقة السيق والخزنة داخل المحمية الأثرية، حيث يستمر حتى الثالث من أيار، موضحا أن المهرجان سيتم إطلاقه مجددا العام المقبل.

وأشار إلى أن المهرجان المقبل سيشهد تركيزا على سردية لأحداث تخص تاريخ المدينة الأثرية في الأردن وفي عهد الأنباط.

اضافة اعلان

 

وأكد الفرجات أن عددا من المشاريع سترى النور خلال الفترة المقبلة؛ منها مشروعا البالون الثابت، والعبّارة الهوائية، موضحا أن السلطة تركز على الاحتفاليات التي تسهم في تقديم منتج سياحي مناسب ومختلف للسياح في الموقع الأثري.

وبين أن السلطة تعمل على إطالة فترة إقامة السائح في البترا ودعم إضافة الغرف الفندقية.

وارتفع أعداد السياح داخل الموقع الأثري في البترا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، فيما سجل عدد زوار الموقع في شهر آذار "رقما قياسيا"، حيث دخل الموقع الأثري خلاله 143962 زائرا؛ منهم 131116 أجنبيا.

وبحسب الفرجات، تطلق السلطة القرية التراثية العام الحالي من خلال عرض "سمفونية المملكة"، يتزامن إطلاقها بمناسبة عيد الاستقلال في 25 أيار، حيث ينفذها الموسيقار هيثم سكرية من الجامعة الأردنية.

وفي اليوم الذي يليه، تستضيف المدينة الوردية ضمن فعاليات الفنان السعودي محمد عبده، وعددا من الفنانين المحليين والعرب والعالميين، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات إقبالا كبيرا من الأردنيين وزوار المدينة الأثرية، وفق الفرجات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644770cfd7b3d

"رقم قياسي" لزوار العقبة في عيد الفطر مقارنة بالمواسم السابقة بواقع 120 ألف زائر

3

الأردن يعزي مصر بوفاة مساعد الملحق الإداري في الخرطوم

6447746b993fa

13 ألف زائر لآثار جرش في العيد

0L5A1068

وفاة فتاة دهساً في كوريدور عبدون

1678963855153

الأردنية تعلن عن مواعيد بدء الدوام بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

0L5A1065

وفاة 3 أطفال بحوادث منفصلة خلال عطلة العيد

أخبار متعلقة
image (1)

حركة سياحية وتجارية نشطة في البترا

FmBidh8aEAEFsSN

سلطة البترا: حركة سياحية اعتيادية اليوم ونتابع الحالة الجوية

3 (11)

400 دينار تذكرة الدرجة الخاصة لحفل محمد عبده في البترا

Wadi-Rum-Desert-Jordan

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

642aa03a23f05

مهرجان إضاءة ثلاثية الأبعاد وسمفونية المملكة فعاليات تزيد أعداد زوّار البترا

بترا

البترا تسجل أكثر من 324 ألف سائح في الربع الأول من عام 2023