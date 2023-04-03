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الإثنين، 03-04-2023 01:30 م

مهرجان إضاءة ثلاثية الأبعاد وسمفونية المملكة فعاليات تزيد أعداد زوّار البترا

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، إن السلطة تواصل خططها لزيادة أعداد السياح وتوسعة مساحة السياحة داخل الموقع الأثري عبر إقامة فعاليات صيفية وزيادة الاستثمارات والغرف الفندقية، لتقديم منتج سياحي مختلف للسائح يسهم في إطالة مدة إقامته.اضافة اعلان


وأضاف الفرجات ، الاثنين، أنه من المقرر إطلاق مهرجان الإضاءة ثلاثية الأبعاد في عيد الفطر، حيث يعد تجربة فريدة من نوعها لمنطقة السيق والخزنة داخل المحمية الأثرية "وفي حال نجح سيصبح مهرجانا سنويا في المواسم الصيفية المقبلة".

وأشار إلى أن عددا من المشاريع سترى النور خلال الفترة المقبلة؛ منها مشروعا البالون الثابت، والعبّارة الهوائية، موضحا أن السلطة تركز على الاحتفاليات التي تسهم في تقديم منتج سياحي مناسب ومختلف للسياح في الموقع الأثري.

وبحسب الفرجات، تطلق السلطة القرية التراثية العام الحالي من خلال عرض "سمفونية المملكة"، يتزامن إطلاقها بمناسبة عيد الاستقلال في 25 أيار، حيث ينفذها الموسيقار هيثم سكرية من الجامعة الأردنية.

وفي اليوم الذي يليه، تستضيف المدينة الوردية الفنان السعودي محمد عبده، ضمن فعاليات وعددا من الفنانين المحليين والعرب والعالميين، متوقعا أن تشهد الفعالية إقبالا كبيرا من الأردنيين وزوار المدينة الأثرية، وفق الفرجات.

وعن خطط زيادة عدد الغرف الفندقية في البترا، توقع أن ترتفع أعداد الغرف بقرابة 600 غرفة خلال العام الحالي، منها 400 غرفة فندقية من فئة 5 نجوم لفندق كراون بلازا التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مرجحا أن يباشر أعماله نهاية العام الحالي.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة أسهمت في منح تصاريح لإنشاء فنادق من فئة 5 نجوم، تضم أكثر من 600 غرفة تضاف على الغرف المتوفرة في الفترة المقبلة، لاستيعاب ارتفاع عدد الزوار.

وعن التحديات في السلطة، قال إن من أهم التحديات قانون السلطة الذي يحد من تملك الأجانب للاستثمارات وخاصة الفنادق من فئة 5 نجوم، موضحا على سبيل المثال؛ أن الشركات العربية وبالأخص الخليجية التي تستثمر في العقبة والبحر الميت وعمّان ليس بمقدورها التملك في البترا، مما "قد يشكل عائقا للاستثمار في الإقليم".

وأضاف الفرجات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية تعمل على تنظيم الموقع بشكل يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمدينة، وبما يحافظ عليها كموقع تراث عالمي.

وارتفع أعداد السياح داخل الموقع الأثري في البترا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، فيما سجل عدد زوار الموقع في شهر آذار "رقما قياسيا"، حيث دخل الموقع الأثري خلاله 143962 زائرا؛ منهم 131116 أجنبيا.

 




 

 


 

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