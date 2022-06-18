السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الديوان الملكي السعودي ينعى أمير

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غدا الأحد - أسماء

لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة - صورة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا غرب الخليل

مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

الضمان يوضح الفرق بين برنامجي استدامة واستدامة ++

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

نتائج أعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين - أسماء

وفيات السبت 18-6-2022

السبت، 18-06-2022 10:48 ص

12 عرضاً دولياً في الدورة السابعة عشرة لمهرجان المسرح الحر في تموز

248718728


الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة المحتوى في "مهرجان المسرح الحر الدولي"، الفنان علي عليان، إن لجنة المشاهدة وضبط الجودة في المهرجان، اختارت 12 عرضاً عربياً ودولياً وجدت أنها تستحق المشاركة.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن اللجنة أنهت مشاهداتها للعروض المسرحية المرشحة للمشاركة في دورة المهرجان السابعة عشرة، التي ستقام خلال الفترة ما بين 23 و28 من شهر تموز المقبل على مسارح المركز الثقافي الملكي في عمان.


وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد طلبات المشاركة لهذا العام وصلت إلى 123 طلبا من جميع أنحاء العالم.


وأضاف، أن اللجنة المكونة من المخرجين فراس زقطان وفراس المصري وإياد شطناوي، وجدت صعوبة كبيرة في عمليات الانتقاء حسب معطيات الجودة الفنية والقيمة الفعلية للمنتج المسرحي، التي شهدت تراجعاً كبيراً، رغم قلة الإنتاجات المسرحية، نتيجة لتداعيات كورونا وما خلفته من انحسار للإنتاج المسرحي بعدد محدود في مختلف البلدان".

 

وبين عليان أن إدارة المهرجان تعمل حالياً على فرز هذه الأعمال وفق ميزانيتها المتاحة أمامها، التي تسمح لها بالاستمرارية في إقامة المسار الدولي في المهرجان الذي اقتصر خلال الدورتين الأخيرتين على إقامة المسار الشبابي المحلي فقط بسبب تداعيات كورونا.


وقال إنه "في دورة هذا العام تم اختيار ستة عروض مسرحية دولية فقط، وتمثل هذه العروض أربع دول هي: تونس، فلسطين، قطر والكويت، وسيعلن عن هذه العروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وضع مسودة برنامج العروض النهائية".


ولفت إلى أن اللجنة العليا للمهرجان عدلت مسمى جائزة الإخراج، لتصبح "جائزة المخرج حسين نافع للمسرح الحر لأفضل إخراج مسرحي"، تكريماً وعرفانا للمخرج الراحل بدوره في إثراء الحركة المسرحية الأردنية.


وستقام على هامش المهرجان الذي سيحظى برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ورشة تدريبية مختصة في فن الإيماء المسرحي "البانتومايم"، يديرها ويشرف عليها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة.


كما يقيم المهرجان بشكل متوازي مع عروض المسار الدولي، مسابقتين منفصلتين عن بعضهما البعض وبلجنة تحكيم واحدة تشارك بها بعض العروض المسرحية الشبابية، التي تم اختيارها بعد مشاهدتها والتأكد من استكمالها لجميع العناصر الفنية، وسيتاح لأصحاب هذه العروض عقد لقاءات مع عدد من الضيوف المسرحيين العرب للاطلاع على تجاربهم والاستفادة منها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9569

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

0L5A8804

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غدا الأحد - أسماء

287164945_2309941345812024_1765599179231523785_n

مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

0L5A8949

الضمان يوضح الفرق بين برنامجي استدامة واستدامة ++

62ad26d93f0c5

نتائج أعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين - أسماء

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

أخبار متعلقة
f4818366-whatsapp-image-2022-01-23-at-12.54.44-pm-2

وزيرة الثقافة: نعمل على إحداث توازن بين الثقافة والسياحة

w

النجار: إربد العاصمة العربية للثقافة 2022 مشروع مستدام

620221217549688563001

ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

f

الشبول يؤكد أهمية إربد عاصمة الثقافة العربيَّة كنموذج يعكس صورة الأردن

w

النجار تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

1aac14ae-65bc-4d0e-9635-d5e82a5e48dc

النجار ترعى مبادرة ثقافية احتفاءً بعيد استقلال