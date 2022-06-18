12 عرضاً دولياً في الدورة السابعة عشرة لمهرجان المسرح الحر في تموز

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة المحتوى في "مهرجان المسرح الحر الدولي"، الفنان علي عليان، إن لجنة المشاهدة وضبط الجودة في المهرجان، اختارت 12 عرضاً عربياً ودولياً وجدت أنها تستحق المشاركة.

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وأشار إلى أن اللجنة أنهت مشاهداتها للعروض المسرحية المرشحة للمشاركة في دورة المهرجان السابعة عشرة، التي ستقام خلال الفترة ما بين 23 و28 من شهر تموز المقبل على مسارح المركز الثقافي الملكي في عمان.



وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد طلبات المشاركة لهذا العام وصلت إلى 123 طلبا من جميع أنحاء العالم.



وأضاف، أن اللجنة المكونة من المخرجين فراس زقطان وفراس المصري وإياد شطناوي، وجدت صعوبة كبيرة في عمليات الانتقاء حسب معطيات الجودة الفنية والقيمة الفعلية للمنتج المسرحي، التي شهدت تراجعاً كبيراً، رغم قلة الإنتاجات المسرحية، نتيجة لتداعيات كورونا وما خلفته من انحسار للإنتاج المسرحي بعدد محدود في مختلف البلدان".

وبين عليان أن إدارة المهرجان تعمل حالياً على فرز هذه الأعمال وفق ميزانيتها المتاحة أمامها، التي تسمح لها بالاستمرارية في إقامة المسار الدولي في المهرجان الذي اقتصر خلال الدورتين الأخيرتين على إقامة المسار الشبابي المحلي فقط بسبب تداعيات كورونا.



وقال إنه "في دورة هذا العام تم اختيار ستة عروض مسرحية دولية فقط، وتمثل هذه العروض أربع دول هي: تونس، فلسطين، قطر والكويت، وسيعلن عن هذه العروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وضع مسودة برنامج العروض النهائية".



ولفت إلى أن اللجنة العليا للمهرجان عدلت مسمى جائزة الإخراج، لتصبح "جائزة المخرج حسين نافع للمسرح الحر لأفضل إخراج مسرحي"، تكريماً وعرفانا للمخرج الراحل بدوره في إثراء الحركة المسرحية الأردنية.



وستقام على هامش المهرجان الذي سيحظى برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ورشة تدريبية مختصة في فن الإيماء المسرحي "البانتومايم"، يديرها ويشرف عليها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة.



كما يقيم المهرجان بشكل متوازي مع عروض المسار الدولي، مسابقتين منفصلتين عن بعضهما البعض وبلجنة تحكيم واحدة تشارك بها بعض العروض المسرحية الشبابية، التي تم اختيارها بعد مشاهدتها والتأكد من استكمالها لجميع العناصر الفنية، وسيتاح لأصحاب هذه العروض عقد لقاءات مع عدد من الضيوف المسرحيين العرب للاطلاع على تجاربهم والاستفادة منها.

