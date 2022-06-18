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السبت، 18-06-2022 11:36 ص

226 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

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الوكيل الإخباري- بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 226 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 9.9%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.اضافة اعلان


وبحسب بيانات معلنة فإن حجم تمويل الخطة في آخر تحديث صدر السبت، والذي حدد لغاية 22 أيار/مايو الماضي، توزع على؛ 78.527 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.142 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

وموّلت الخطة أيضا، 1.9 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.6 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه".

 




 

 


 

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