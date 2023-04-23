2260 ميغاواط الحمل الأقصى على النظام الكهربائي خلال العيد

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة سير العمل بقطاع الطاقة والمعادن وادامة عمليات الرقابة في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للتأكد من عدم دخول أو خروج أي مواد أو مصادر ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به.

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وقال خلال جولة ميدانية اليوم الأحد للإطلاع على واقع خدمات القطاع خلال عطلة العيد، أن الجولة تأتي لضمان الاستمرار بتقديم خدمات التزود بالتيار الكهربائي والمشتقات النفطية بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة في كافة مناطق المملكة.



وأكد السعايدة على شركات القطاع لادامة عمل مراكز الاتصال فيها لتسهيل الابلاغ عن اي اعطال او نقص في تزويد الخدمة.



وذكر المهندس السعايدة أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة واصل عمله خلال فترة العيد على مدار الساعة لمتابعة وضع النظام الكهربائي وتزويد المشتقات النفطية ومتابعة اتصالات واستفسارات المواطنين الواردة للمركز مع شركات القطاع المعنية، ومتابعة عمل كوادر الضابطة العدلية وكوادر الهيئة في المنافذ الحدودية وفي الميدان.



ووصف السعايدة الحمل الاقصى الذي سجله النظام الكهربائي خلال فترة العيد والذي بلغ ٢٢٦٠ ميغاواط مساء أمس بانه ضمن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة.



ودعا المهندس السعايدة شركات القطاع للمحافظة على ادمة تزويد الخدمة كما دعا المواطنين للابلاغ عن اي نقص انقطاع في تزويد الخدمة.



