23488 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الإخباري -

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بلغ عدد الملتحقين بعمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 23488 شخصا، ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، منهم 1791 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.وبلغ العدد الإجمالي للباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج أكثر من 59 ألفا، ومن المخطط أن يوفر البرنامج 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص خلال عامين، كما أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال تشغيل المرأة من فرص العمل المستحدثة.ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقاً لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بقيمة 130 ديناراً (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات)، بما يساوي 150 ديناراً.يذكر أن البرنامج يعد إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، ويأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً.