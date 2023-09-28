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الخميس، 28-09-2023 07:25 م

2710 اطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2710 اطنان، منها 1741 طن خضار، و796 طن فواكه، و 173 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 35 و 60 قرشا، والبندورة بين 25 و 55 قرشا، والجزر بين 60 و 100 قرش، والخيار بين 15 و 35 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 40 و 70 قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90 قرشا.

 




 

 


 

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