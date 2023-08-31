الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 12:24 ص

2938 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2938طنا، منها 1886طن خضار، و920 طن فواكه، و 131طن من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و37 قرشا، والبطاطا بين 30 و 55 قرشا، والبندورة بين 8و 25قرشا، والجزر بين 50و 65 قرشا، والخيار بين 20 و 35قرشا، والزهرة بين 35و 75قرشا، والليمون بين 60 و 80قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

 




 

 


 

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