2730 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2730 طنا، منها 1678طن خضار، و863 طن فواكه، و189طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و45، والزهرة بين 40 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.