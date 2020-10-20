الثلاثاء 20-10-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 20-10-2020 01:26 ص

279 مطلوباً في قبضة الامن والحملة الامنية مستمرة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تواصلت الحملة الامنية الموسعة لليوم الثالث على التوالي للقبض على فارضي الاتاوات واصحاب السوابق في عدد من محافظات المملكة .

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ووفق بيان من الامن العام فقد تم القاء القبض امس على ١٤٢ مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين .

 

وكانت الاجهزة الامنية قد نفذت امس واول امس حملة امنية واسعة القت القبض خلالها على ما مجموعه 137 مطلوبا ليبلغ العدد الاجمالي لمن تم القبض عليهم خلال الايام الثلاث الماضية من الحملة الامنية المستمرة 279 مطلوباً . 

 

وقد طالب مواطنون باستمرار الحملة الامنية وشمولها لكافة اسواق ومحافظات المملكة لبسط سيطرة الامن على جميع المناطق . 


 




 

 


 

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