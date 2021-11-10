290 ألف لاجئ في الأردن تلقوا مساعدات نقدية استعدادا للشتاء

الوكيل الإخباري- بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، توزيع المساعدات النقدية الشتوية لمرة واحدة للاجئين في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.



وبحسب المفوضية، تلقت أكثر من 76 ألف عائلة لاجئة، بنحو 290 ألف فرد من مختلف الجنسيات (سوريا، العراق، اليمن، السودان وغيرها)، على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث من المقرر توزيع المزيد من المساعدات لاحقا لتغطية 23 ألف عائلة لاجئة تعيش في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين خلال الأسابيع المقبلة.



وتهدف المفوضية إلى دعم نحو 100 ألف عائلة لاجئة في الأردن على مدار فصل الشتاء، وتوزيع ما يقرب من 35 مليون دولار أميركي من التمويل على العائلات اللاجئة الأكثر احتياجا في الأردن.



وتهدف الأموال النقدية إلى تغطية احتياجات اللاجئين طوال أشهر الشتاء الباردة. ويتم تحديد مبلغ المال الذي يتلقاه اللاجئون بناءً على حجم عائلاتهم، حيث يتراوح من 186 دينارا أردنيا للفرد الواحد إلى 399 دينارا أردنيا لعائلة مكونة من 7 أفراد.

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ويتم توزيع المساعدة النقدية الشتوية للمفوضية على عائلات اللاجئين المؤهلين وفقًا لمعايير الهشاشة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويولى اهتمام خاص للأسر التي تعولها نساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الطبية وكذلك الناجيات من العنف.