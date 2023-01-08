3.11 مليار دينار عوائد قطاع التعدين في الأردن لعام 2021

الوكيل الإخباري - بلغت العوائد المالية لقطاع التعدين 3.11 مليارات دينار خلال العام 2021، حيث توزعت على 1.94مليار دينار للصناعات الاستخراجية و1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12%، وشكلت صادرات القطاع ما نسبته 30.4% من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2021.



وفي إطار تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتشجيع المستثمرين لإنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة أطلقت وزارة الطاقة عام 2020 العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الثروات المعدنية والمفتوحة للمستثمرين.



ووقعت الوزارة منذ مطلع العام الماضي 7 مذكرات تفاهم، في مسعى منها لوضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.



وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن توقيع مذكرات التفاهم يعيد الزخم لقطاع التعدين الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية.



وأطلقت الوزارة خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.



وتسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 7.7% للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19% من مجموع الصادرات.



الفوسفات

يمتلك الأردن خامس أكبر احتياطي فوسفات بالعالم بواقع 3.7 مليارات طن، ويمتاز الفوسفات الأردني بمواصفات عالية الجودة حيث يحتوي على 67- 73% من ثلاثي فوسفات الكالسيوم TCP.



ويعدّن الفوسفات في الأردن من خلال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إذ يقدر احتياطي الفوسفات لدى الشركة بـ 1.250 مليار طن لتكون شركة مناجم الفوسفات ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين طن من الفوسفات سنويا.



البوتاس

ينحصر نشاط شركة البوتاس والشركات التابعة لها في إنتاج البوتاس ونترات البوتاسيوم ومواد كيماوية متعددة ومنتجات مشتقة أخرى مثل البرومين وبيعها في الأسواق العالمية والمحلية.



وفي عام 2021 شهد إنتاج البوتاس نموا على مختلف الأصعدة حيث بلغ إنتاج الشركة من البوتاس 2.563 مليون طن أي ما نسبته 102.5% من خطة الإنتاج السنوية لعام 2021 والبالغة 2.500 مليون طن وبزيادة مقدارها 63 ألف طن.



الحجر الجيري النقي

يعتبر الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم) من المواد اللافلزية التي تدخل في عدد كبير من الصناعات الكيميائية والزراعية، وهو جزء مهم في صناعة الإسمنت الأبيض وفي إنتاج المركبات القلوية، وصناعة الأسمدة وتعزيز التربة والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى استخداماتها في الدهانات والسيراميك وصناعة معجون الأسنان والصناعات الطبية المختلفة.



وبلغت عوائد صادرات كربونات الكالسيوم للعام 2021 حوالي 29.4 مليون دينار، وبلغت الكميات المنتجة 1.099 مليون طن.



السيليكا

تتواجد السيليكا (الرمل الزجاجي) في مناطق محافظة العقبة جنوب المملكة وتقدر كمياتها بنحو 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية تصل إلى 99%، وسهولة التعدين لتكشفها على السطح وقربها من خدمات البنية التحتية اللازمة مثل الطرق الرئيسية والكهرباء ومن ميناء العقبة.



الصناعات التعدينية والتحويلية

تساهم الصناعات التحويلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات الكثير من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والطبي وغيرها من القطاعات من المنتجات المختلفة ومن خلال تطوير وتشغيل الكفاءات العاملة التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة في المجتمع المحلي ومن خلال التصدير للأسواق الخارجية.



وأهم الصناعات التحويلية الموجودة في المملكة هي صناعة الأسمدة والأحماض الكيماوية وصناعة الإسمنت بأنواعه.



الأسمدة والأحماض

تعتبر الأسمدة والأحماض الأردنية من المنتجات ذات الطلب المتزايد لما تشكله من دعم للقطاعات الصناعية والزراعية نتيجة لدورها الأساسي في تعزيز وتحسين الأمن الغذائي ودعم المخرجات الزراعية بشقيها النباتية والحيوانية، مما ساهم في تطوير هذه الصناعات وإقامة المشاريع الرائدة فيها.



ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات والبوتاس التي تعد الخامات الأولية لصناعة الأحماض والأسمدة، وأنشأت شركة الفوسفات المجمع الصناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الذي يعمل على إنتاج مختلف أنواع الأسمدة لمختلف الاحتياجات لتلبية متطلبات السوق المحلي والسوق الخارجي.



البرومين

تقوم شركة برومين الأردن بإنتاج البرومين ومشتقاته، مثل تترابروم، وبروميد الصوديوم، وبروميد الكالسيوم، وبروميد الهيدروجين، وهيدروكسيد البوتاسيوم، ويتم استخدام هذه المواد الكيميائية المنتجة في صناعات عدة منها: الأدوية، والإلكترونيات، وصناعة النفط، وبلغت مساهمة البرومين في الناتج المحلي الإجمالي 0.99% عام 2021.



الإسمنت

بلغت صادرات قطاع الإسمنت في عام 2021 ما يقارب 38 مليون دينار، وبلغت عوائد مبيعات الإسمنت العادي 280 مليون دينار عام 2021، فيما بلغت الكميات المنتجة لذات العام 3.4 مليون طن.



الإسمنت الأبيض

تعتبر الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض من الشركات الرائدة في صناعة هذه المادة، وبلغت عوائد مبيعات الإسمنت الأبيض 2.081 مليون دينار، فيما بلغت كميات الإنتاج 15.9 ألف طن.



الملح

وصلت الطاقة الإنتاجية للملح النقي إلى ما يزيد عن 100 طن يوميا وتعتبر شركة أملاح عمره أكبر المصنعّين للملح في الأردن، حيث بلغت صادرات الملح في عام 2021 ما يقارب 232 طن.



وبلغت مبيعات الملح 4.148.087 ملايين دينار عام 2021، فيما بلغت كميات الإنتاج للعام ذاته 42.359 ألف طن.

