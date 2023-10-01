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الأحد، 01-10-2023 06:30 م

3110 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3110 أطنان، منها 1850طن خضار، و1051طن فواكه، و 208 أطنان ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 15 و50، والجزر بين 70 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و50، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و90.


 




 

 


 

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