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الثلاثاء، 04-07-2023 04:54 م

3124 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

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الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3124 طنا، منها 2283طن خضار، و676 طن فواكه، و 165طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20، والبطاطا بين 20و 40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 25و 40، والخيار بين 20و 35، والزهرة بين 20و 40، والليمون بين 50و 70، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.

 




 

 


 

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