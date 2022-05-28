34.9 ألف وسيطة نقل في الأردن خلال الربع الأول من 2022

الوكيل الإخباري - انخفض عدد وسائط أسطول النقل العام، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة النقل، بلغ عدد هذه الوسائط، التي تشمل الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والركوب الصغيرة والتاكسي، نحو 34.9 ألف وسيطة.



وبلغ عدد سيارات التاكسي الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 5.4 ألف سيارة مقارنة مع نحو 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 0.4 %، في وقت انخفض فيه عدد مكاتب سيارات التاكسي بنسبة 3.5 % إلى 136 مكتبا خلال الربع الأول من العام الحالي من 141 مكتبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبقي عدد سيارات السرفيس ضمن اختصاص الهيئة مستقرا عند 1021 سيارة خلال فترتي المقارنة، بينما بقي عدد السيارات العمومية المتوسطة عند 3.47 ألف سيارة تقريبا، والحافلات العمومية ضمن اختصاص الهيئة عند 776 حافلة.



وارتفع عدد سيارات التأجير السياحية بنسبة 0.3 % إلى نحو 11.13 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام من نحو 11.1 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



إلى ذلك، تراجع عدد الباصات العمومية التي تم تحديثها خلال الربع الأول من العام بنسبة 39.2 %، ليبلغ 10 باصات، بينما تم تحديث 17 باصا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ( الغد )

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