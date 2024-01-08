5 اصابات بـ 5 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث تصادم وحادثين تدهور في غضون الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابة 5 أشخاص. اضافة اعلان





حيث اشارت الدوريات خلال تقريرها المروري انه وقع حادثين تصادم على طريق اربد - عمان، الأول كان تصادمًا بين 3 مركبات في منطقة طلوع سلحوب، ولم ينتج عنه أي إصابات. والحادث الثاني كان تصادمًا بين مركبتين ولم يسفر عن إصابات.



كما تعاملت الدوريات مع حادثين على طريق الصحراوي، حيث كان الأول تصادما بين مركبتين نتج عنه اصابة واحدة ، والثاني كان حادث تدهور لمركبة تريلا أسفر عن إصابتين تم نقلهما بواسطة كوادر الدفاع المدني.



وفي حادث آخر، تعاملت الدوريات مع حادث تدهور لمركبة على أوتوستراد المفرق- الزرقاء، نتج عنه إصابتين متوسطتين.



واضافت الدوريات انها ضبطت ايضا مركبتين خلال الليلة الماضية كانتا تسيران بسرعات عالية، حيث تم ضبط إحداها تسير بسرعة تتراوح بين 100 و147 على الطريق الصحراوي، والأخرى كانت تسير بسرعة تتراوح بين 80 و150 على طريق البحر الميت.

