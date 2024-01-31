450 ألف طالب وطالبة بالتعليم الخاص يلتحقون بمدارسهم غداً

الوكيل الاخباري - يتوجه غداً الخميس، نحو 450 ألف طالب وطالبة إلى 3400 مدرسة خاصة في مختلف مناطق المملكة لبدء الفصل الدراسي الثاني.

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نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن المدارس الخاصة استكملت ترتيبات استقبال الطلبة، مع نحو 55 ألف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية والإدارية بالتعليم الخاص في مختلف مناطق المملكة .



أولياء أمور طلبة بعض المدارس الخاصة أشاروا إلى تأخر في تسليم بعض الكتب لابنائهم ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، مشيرين الى ان المدارس أبلغتهم بأن التأخير من التربية بتوريد هذه الكتب .



وكان قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية توجهوا إلى مقاعدهم الدراسية، قبل عشرة أيام من دوام المدارس الخاصة يوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني ضمن برامج الفاقد التعليمي.

