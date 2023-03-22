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50 % ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في يوم الأم

الأربعاء، 22-03-2023 10:52 ص

50 % ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في يوم الأم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
ارتفع الطلب على الذهب محلياً 50% خلال الأيام القليلة الماضية بمناسبة يوم الأم وفق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.اضافة اعلان


وقال النقيب اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلب على الذهب في يوم الأم العام الحالي أقل 25% من العام الماضي بالرغم من انخفاض سعر الذهب مقارنة بيوم الأم الماضي في ذات الفترة .

وأشار إلى أن سعر الذهب أمس ارتفع عن الأيام القليلة الماضية مما حد من الطلب على المصاغ الذهبي محلياً .

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، أمس في يوم الأم، 39.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.9 دينارا لجهة البيع وذلك في التسعيرة الثانية التي صدرت أمس عن النقابة.

و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 35.3 دينار البيع، مقابل 32.3 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 46 دينار -البيع-، مقابل 43.5 دينارا للشراء.

 




 

 


 

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