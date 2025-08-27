ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 45 نقطة ليصل إلى 21590 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 6481 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 63.88 دولار للبرميل الواحد.
