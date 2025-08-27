ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:31 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 147 نقطة، ليصل إلى 45565 نقطة. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 45 نقطة ليصل إلى 21590 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 6481 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 63.88 دولار للبرميل الواحد.

