البتكوين عند قمة جديدة مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية

بتكوين
بتكوين
 
الخميس، 14-08-2025 08:57 ص
سجّلت عملة بتكوين مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا، يوم الخميس، مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).


وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.9% إلى 124,002.49 دولارًا في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجّلة في تموز.

وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفّرة، الإيثر، إلى 4,780.04 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، أن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعومًا بتزايد اليقين بشأن تحرك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، إلى جانب الشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفّرة.
 
 
