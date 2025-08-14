الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور، وتكبيد العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

تواصل قوات "الشمال" تقدمها في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا ومقاطعة خاركوف المحاذية وقضت على 155 عسكريا، ودمرت دبابتين ومدرعة و9 مركبات و7 مدافع ومستودع ذخيرة للعدو.



عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 225 قتيلا ودمرت له مدرعة و8 مركبات و8 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.



حررت قوات "الجنوب" بلدة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 265 قتيلا ودمرت له مدرعة و5 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية.



عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 355 قتيلا و4 مدرعات و8 مركبات و5 مدافع ومحطة حرب إلكترونية.



حررت قوات "الشرق" بلدة إيسكرا في دونيتسك وكبدت العدو 230 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات و8 مركبات ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية.



تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 85 قتيلا، و10 مركبات ومدفعين و7 محطات حرب إلكترونية ورادار RADA إسرائيليا.



توجيه ضربة صاروخية دقيقة ومركّبة لمصنعين للصواريخ في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسط جنوب أوكرانيا وسومي شمال شرقها، وتدمير موقع لتجميع وإطلاق المسيرات ومستودعات للذخيرة.



إسقاط 4 قنابل موجهة.



إسقاط 268 مسيرة.