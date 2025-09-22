الإثنين 2025-09-22 09:56 ص
 

الذهب عالميا يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   حام الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له، الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 3707.40 دولارًا يوم الأربعاء الماضي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.5% إلى 3723.70 دولارًا.


وارتفع الذهب، الذي غالبًا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وعمليات شراء البنوك المركزية، والتيسير النقدي.

 
 
