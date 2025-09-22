الذهب عالميا يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 3707.40 دولارًا يوم الأربعاء الماضي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.5% إلى 3723.70 دولارًا.
وارتفع الذهب، الذي غالبًا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40% منذ بداية العام، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وعمليات شراء البنوك المركزية، والتيسير النقدي.
