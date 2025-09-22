الذهب عالميا يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له

الوكيل الإخباري- حام الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له، الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.

اضافة اعلان



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 3707.40 دولارًا يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.5% إلى 3723.70 دولارًا.