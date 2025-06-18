الذهب على صفيح ساخن.. والمعدن الأصفر يترقب قرار الفيدرالي الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث يتوخى المستثمرون الحذر قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء، بينما تلقى الطلب على الملاذ الآمن دعماً من تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران وتقارير عن احتمال تدخل عسكري أمريكي مباشر.

اضافة اعلان



وفقد الذهب معظم مكاسبه الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير تفيد بأن إيران كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار. لكن تصاعد الضربات العسكرية وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة التي تستهدف إيران أدت إلى عودة المزاج المتجنب للمخاطر.



لم يشهد الذهب الفوري تغيراً عند 3,388.25 دولار للأونصة، بينما بقيت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس أيضاً دون تغيير عند 3,405.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت السعودية.



وازدادت الخلفية الجيوسياسية قتامة مع دخول إيران وإسرائيل اليوم السادس من التبادلات الجوية اليوم الأربعاء.



وتصاعد الوضع أكثر مع تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس ضربات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، بما في ذلك استهداف قيادتها النووية، ومطالبتها بـ"الاستسلام غير المشروط".



وذكر تقرير لرويترز أن الجيش الأمريكي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط ويمدد نشر طائرات حربية أخرى.



وعلى الرغم من أن البنتاغون وصف هذا الحشد بأنه دفاعي، إلا أنه أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الصراع ضد إيران.



تزامن هذا التوتر الجيوسياسي مع تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية. فقد انخفضت مبيعات التجزئة في مايو بنسبة 0.9%، مما عزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.



ينتهي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق الإبقاء على السياسة النقدية مع التركيز بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية المحدثة.



ومع انتظار الأسواق العالمية لتوجيهات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن تستمر توترات الشرق الأوسط المرتفعة والمؤشرات الأمريكية الضعيفة في دعم أسعار المعدن النفيس.