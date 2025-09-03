النفط عالميا يهبط لكن لا يزال قرب ذروة شهر بفضل عقوبات أميركية

09:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر بفضل العقوبات الأميركية الجديدة على شبكة من السفن وشركات الشحن، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ في بداية الأسبوع المقبل.





وانخفض خام برنت 19 سنتا، أو 0.3% مسجلا 68.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 65.43 دولار للبرميل.



وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 1% عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.



وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا إن العقود الآجلة للنفط لا تزال مدعومة بالعقوبات الجديدة التي تشير إلى إمكانية تقلص الإمدادات في المستقبل.



وأضافت "لا تزال التقلبات الهيكلية مستمرة، إذ تؤثر العقوبات المفروضة على إيران ومناطق التوتر الجيوسياسي على علاوة المخاطرة وتبقي الخام ثابتا بالقرب من ذروته المسجلة مؤخرا".



وتترقب السوق أيضا نتائج اجتماع ثمانية أعضاء في مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في السابع من أيلول. ويقول محللون إن من غير المرجح أن تقر المجموعة المزيد من التغييرات على الإنتاج في الوقت الحالي.