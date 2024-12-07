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الولايات المتحدة تضاعف وارداتها من المشتقات النفطية الصينية ​

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 01:56 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات أمريكية أن الولايات المتحدة زادت خلال الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام وارداتها من المشتقات النفطية الصينية بواقع 3 مرات تقريبا.

ووفقا لها، فقد اشترت الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 منتجات نفطية من الصين بقيمة 323 مليون دولار تقريبا، أي أكثر بمقدار 2.6 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأصبح هذا هو الحد الأقصى لحجم الواردات لمدة 10 أشهر منذ عام 2018، عندما بلغت الواردات 398.6 مليون دولار.

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ومع ذلك، فانهارت مشتريات واشنطن من المنتجات البترولية من بكين في نهاية أكتوبر الماضي بمقدار 193 مرة، لتصل إلى 144.2 ألف دولار، لتصبح أقل حجم شهري للواردات منذ فبراير 2024.


وبحسب نتائج الأشهر العشرة من العام الجاري، فاحتلت الصين المرتبة الـ29 من حيث واردات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية. وأما الدول التي تتصدر قائمة أكبر مصدري المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة، فهي كندا (10.6 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (3.8 مليار دولار) وهولندا (3.6 مليار دولار) والمكسيك (3.5 مليار دولار) والهند (2.6 مليار دولار).

 

RT

 
gnews

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