الين واليورو ينتعشان بفضل تقدم مفاوضات التجارة

الوكيل الإخباري- اتجه اليورو نحو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، يوم الخميس، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب تقدم في اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، لتتحسن معنويات السوق.

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وتجاهلت العملات في الغالب أنباء تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. وقد انتقد ترامب رئيس المجلس، جيروم باول، كثيرًا بشأن عدم خفض أسعار الفائدة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول أم لا.



وتراقب الأسواق من كثب مفاوضات الرسوم الجمركية المختلفة. وقال دبلوماسيان أوروبيان، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل تعريفات أميركية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، وإعفاءات محتملة.



وجاء ذلك في أعقاب الاتفاق التجاري الذي أبرمته واشنطن مع طوكيو، والذي يشمل خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، وإعفاء من رسوم جديدة على سلع أخرى، مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار.



وقد تفاعلت الأسواق العالمية مع أحدث التطورات بشكل إيجابي، وارتفعت الأصول التي تنطوي على مخاطر، وأقبل المستثمرون على بيع الدولار.



وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.66135 دولار أميركي، يوم الخميس.



واستقر اليورو عند 1.1776 دولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له عند 1.1830 دولار، الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، ويُعد أقوى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.