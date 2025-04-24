بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو "هبوط ناعم" لمكافحة التضخم

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.



وأبرز ما جاء في تصريح الرئيس الروسي في اجتماع حكومي اليوم الخميس لمتابعة الشؤون الاقتصادية:

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بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أول شهرين من العام 1.9%، فيما ظل التضخم عند مستوى أعلى من 10%.



على روسيا ضمان نمو مستقر للاقتصاد تزامنا مع انخفاض التضخم.



من المهم تحقيق تباطؤ مستدام في ديناميكيات الأسعار في روسيا.



الوضع الاقتصادي الدولي أصبح أكثر تعقيدا من الناحية الموضوعية، لذلك يجب إجراء تحليل مستمر للوضع الاقتصادي.



على روسيا أن تستغل الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي لتطوير إنتاجها وصادراتها.



ويتبع البنك المركزي الروسي سياسة نقدية متشددة، حيث يحافظ على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.



و"الهبوط الناعم" في الاقتصاد يعني تباطؤ النمو ومنع الركود، وعادة ما يكون هذا الهبوط هدفا للبنك المركزي حيث يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم دون التسبب في تراجع الاقتصاد.

RT