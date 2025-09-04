تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم

وارتفع المؤشر الأوسع "توبكس" بنسبة أكثر تواضعًا بلغت 0.8%، ليسجّل 3,073.20 نقطة.
في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت بقوة، بعد تقارير إعلامية عن احتمال فرض قيود تنظيمية على المضاربات، وعقب انتهاء عرض عسكري ذي دلالة سياسية في بكين.
مؤشر "شنغهاي المركّب"، الذي سجّل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عشرة أعوام، هوى بنحو 2%، متجهًا نحو أسوأ أداء يومي في خمسة أشهر تقريبًا، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية بنسبة 2.5%.
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر "هانغ سنغ" بأكثر من 1%، متأثرًا بهبوط أسهم التكنولوجيا.
أما مؤشر كوريا الجنوبية للأسهم (كوسداك)، فبلغ 805.42 نقطة، بزيادة 8.61 نقطة عند الإغلاق.
وقفز مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة وصلت إلى 0.7%.
